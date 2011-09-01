Янукович обговорив ситуацію в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив ситуацію в Автономній Республіці Крим з головою кримського парламенту Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ і першим віце-прем`єром уряду регіону Павлом БУРЛАКОВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради і Ради міністрів Криму, зустрічі пройшли з главою держави в Києві.

Зокрема, спікер Криму доповів Президентові про роботу парламенту та уряду автономії «із стабілізації соціально-економічного становища в республіці» і про плани роботи депутатського корпусу до кінця року.

Також обговорювалися питання, що стосуються взаємодії центральної і кримської влади.

На зустрічі з П.БУРЛАКОВИМ Президент дав доручення детально проробити з урядом України бюджет автономії 2012 року.

В.ЯНУКОВИЧ підтримав ініціативу проведення в жовтні II Чорноморського економічного форуму, в якому планується участь представників урядів країн Причорноморського регіону, Євросоюзу, а також членів Кабміну України і ділових кіл.

Глава держави схвалив організацію офіційного візиту кримської делегації в Китайську Народну Республіку в листопаді. «Це дуже важливий візит з відвідинами Пекіна, Гонконгу і презентацією Криму на найбільшій азіатській інвестиційній виставці MIPIM Asia 2011», – зазначив П.БУРЛАКОВ.

Віце-прем`єр Криму також доповів про підсумки економічного розвитку автономії за 7 місяців і про плани роботи уряду до кінця року.

«Віктор ЯНУКОВИЧ в ході зустрічі наголосив на своїй незмінній позиції і надалі підтримувати Крим і кримську команду в реалізації всіх розпочатих соціально-економічних програм півострова», – йдеться в повідомленні.

Питання про призначення голови Радміну Криму на зустрічі з П.БУРЛАКОВИМ не обговорювалося, наголосила прес-служба кримського уряду.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Криму Василь Джарти, який обіймав цю посаду з березня 2010 року, помер у середині серпня цього року від онкозахворювання.

Ряд експертів і ЗМІ серед можливих кандидатур на пост голови Радміну називають В.КОНСТАТИНОВА, П.БУРЛАКОВА, голову Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ЯЦУБУ, міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА, губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, колишнього міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.