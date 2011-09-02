Комітет ВР хоче пояснень від Пшонки, Могильова і Попова

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури та КМДА з проханням пояснити, на яких підставах міліція перешкоджала мирній ході опозиції 24 серпня у Києві і застосувала проти громадян спецзасоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова цього комітету Віктор ШВЕЦЬ.

«З метою з’ясування дійсних обставин цієї події, яка мала місце 24 серпня, я, як голова комітету, направив відповідне подання генеральному прокурору України, міністру внутрішніх справ, голові Київської міської державної адміністрації з тим, щоб вони дали відповідь і роз’яснення комітету, після чого ми з’ясуємо всі ці обставини і на засіданні комітету, я впевнений, буде надана політична оцінка цим подіям», - сказав В.ШВЕЦЬ.

Крім того, додав він: «Я вбачаю в цих подіях дуже серйозну загрозу правам і свободам українських громадян». У зв’язку з цим профільний комітет буде рекомендувати ВР розглянути це питання на пленарному засіданні.

Коментуючи нещодавні заяви міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА, що міліція у вказаний день діяла у законний спосіб, народний депутат зазначив: «Я хотів би, щоб міністр внутрішніх справ поки не поспішав з такими висновками. Я думаю, перш за все, той же міністр повинен дати відповідь комітету про те, на яких підставах органи внутрішніх справ незаконно перешкоджали мирному руху громадян України по тим вулицям м. Києва, рух по яких не був заборонений відповідно до ухвали Адміністративного суду м. Києва».

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір йти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ прийняту ними резолюцію.

Проте бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони. Також вулиця була перекрита автозаками й автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що в центрі Києва десятки учасників ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

У свою чергу Головне управління МВС України в м. Києві заявило, що учасники акції поранили шістьох міліціонерів.

25 серпня було порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями й представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», які відбулися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").