Кірєєв підвищив голос на Тимошенко

Представник державного обвинувачення, прокурор Олександр МИКИТЕНКО заявляє, що захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО затягує розгляд кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МИКИТЕНКО виступив з відповідною заявою на засіданні Печерського райсуду Києва після того, як адвокати Ю.ТИМОШЕНКО почергово почали вносити протести на дії головуючого у справі судді Родіона КІРЄЄВА, який неодноразово попереджав екс-прем’єра про неприпустимість внесення заяв сидячи.

«Те, що зараз відбувається на судовому засіданні, і те, що адвокати почергово заперечують на дії головуючого, свідчить про те, що ці дії спрямовані на затягування судового розгляду», - сказав О.МИКИТЕНКО.

Прокурор нагадав, що «Конституція одна і всі рівні перед законом». «Якщо Кримінально-процесуальний кодекс чітко передбачає, що всі заяви та звернення до суду вносяться стоячи, то це вимоги закону, а згідно з Конституцією, закон обов’язковий для всіх», - наголосив представник державного обвинувачення.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО почали заявляти протест на дії головуючого у справі судді після того, як він залишив без розгляду клопотання про відвід судді.

Р.КІРЄЄВ також не дозволив Ю.ТИМОШЕНКО висловитися на підтримку заяв своїх захисників і зробив їй зауваження, підвищивши голос, стосовно того, що вона зневажає суд, порушує Конституцію і закони, коли робить свої заяви сидячи.