Мельниченко підозрює, що зять Литвина організовує провокації його адвокатам

Колишній майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що, незважаючи на рішення суду, не вибачатиметься перед головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ, якого він звинувачує у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО наголосив: «Я не буду вибачатися перед цим покидьком». На його думку, для В.ЛИТВИНА «єдиний вихід, щоб уникнути долі Чаушеску, - це прийти з повинною і сісти у в’язницю».

Як заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, «є факти, які підтверджують, що на мене і на моїх представників чиниться шалений тиск, є факти, які свідчать про те, що зять ЛИТВИНА начальник УБОЗ Київської області Едуард СВІНЦИЦЬКИЙ організовує провокацію для того, щоб моїх адвокатів нібито за корупційні схеми чи за наркотики, чи за зброю затримати і як мінімум порушити кримінальну справу для того, щоб адвокат не міг представляти моїх інтересів в інших кримінальних справах».

М.МЕЛЬНИЧЕНКО зауважив, що він усвідомлює, що за невиконання рішення суду йому загрожує позбавлення волі, але він «буде далі йти до кінця».

Він також наголосив, що на сьогодні рішення Васильківського міськрайсуду Київської області ще не набрало чинності.

Як повідомив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, буде подано апеляцію на рішення цього суду, оскільки засідання суду відбувалося з порушенням законодавства України, зокрема, він не був запрошений як відповідач на засідання.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, під час розгляду справи у суді був присутній представник ВР у Конституційному Суді Анатолій СЕЛІВАНОВ. «На яких підставах представник Верховної Ради у Конституційному Суді у робочий час знаходиться у суді? Він представляє інтереси ЛИТВИНА? На якій підставі? Ні, він чинив тиск на суддю», - переконаний М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Також він повідомив, що найближчим часом на його особистому сайті буде розміщено аудіофайл розмови «між КУЧМОЮ і ЛИТВИНИМ – повної розмови, між КУЧМОЮ і ЛИТВИНИМ, між КУЧМОЮ і Кравченком, між КУЧМОЮ і ПОТЕБЕНЬКОМ, і КУЧМОЮ і ДЕРКАЧЕМ. Це 2 години 5 хвилин, щоб кожен слухач мав повну версію і зробив свої висновки».

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Васильківський міськрайонний суд Київської області своїм рішенням задовольнив вимоги голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА про визнання відомостей, розповсюджених М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, зокрема про причетність В.ЛИТВИНА до вбивства Г.Гонгадзе, такими, що не відповідають дійсності.

Як повідомила газета Верховної Ради “Голос України”, у січні 2006 року Деснянський районний суд Києва також ухвалив рішення про визнання недійсними таких відомостей, однак М.МЕЛЬНИЧЕНКО не виконав його. Саме тому, повідомляє газета, тепер представники В.ЛИТВИНА у суді наполягали заборонити М.МЕЛЬНИЧЕНКУ здійснювати дії щодо поширення будь-якої недостовірної інформації про позивача, і суд задовольнив це прохання.

За інформацією “Голосу України”, відтепер М.МЕЛЬНИЧЕНКО не зможе розповсюджувати недостовірну інформацію про нібито причетність В.ЛИТВИНА до вбивства Г.Гонгадзе чи про нібито скоєні з його вини інші злочини. У разі порушення цього рішення суду екс-майора Управління держохорони можуть притягти навіть до кримінальної відповідальності. Як вважають представники В.ЛИТВИНА, лише така заборона на сьогодні є дієвою і дає можливість “припинити потік брехливої, брудної інформації про позивача, яку невтомно розповсюджує колишній охоронець”.

Також адвокати наголосили, що претензій до ЗМІ позивач не має, а необхідність їх притягнення як співвідповідачів встановлена законом. Виходячи з цього, суд зобов’язав ЗМІ, які розповсюдили недостовірну інформацію про позивача, спростувати її. Також суд зобов’язав М.МЕЛЬНИЧЕНКА за свій рахунок організувати та провести прес-конференцію, під час якої спростувати раніше поширені ним неправдиві відомості про В.ЛИТВИНА.