Адвокат заявляє про фальсифікацію документів у справі Тимошенко

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ заявляє про фальсифікацію документів у справі його підзахисної.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина» він сказав, що влада добре засвоїла, що таке рейдерство і як воно застосовується в судах і правоохоронній системі.

За словами М.СІРОГО, судові засідання проводяться настільки швидко, що сторона захисту не встигає до них підготуватися; експерти викликаються вибірково, і то які не досліджували питання, що стосуються суті обвинувачення.

«А коли ми проводимо допит цього експерта, то сторона обвинувачення разом із судом узгоджено відслідковує ті питання, які є для обвинувачення шкідливими, і відхиляють їх, забороняють досліджувати документи, які прямо свідчать про відсутність складу злочину», - сказав адвокат.

За словами М.СІРОГО, збитки визначені обвинуваченням за якоюсь невідомою методикою, і навіть при цьому обрахунок всіх первинних фінансових документів вказує на те, що збитки відсутні.

«Все це вказує на тенденційність, на замовний характер справи, і можна стверджувати про фальсифікацію документів і фальсифікацію обвинувачення», - наголосив він.