У Донецьку - новий прокурор, старого перевели в Київ

У Донецьку генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА представив нового прокурора області Володимира ВИШИНСЬКОГО, а колишнього - Романа АНДРЕЄВА - перевів на роботу до Києва в Генпрокуратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим, як представити особовому складу прокуратури Донецької області нового керівника, В.ПШОНКА повідомив, що Р.АНДРЄЄВ у Києві очолить у Генпрокуратурі Головне управління з нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, провадженням дізнання і слідства.

За словами генпрокурора, нова посада для Р.АНДРЄЄВА дуже відповідальна, але він сподівається, що для Генеральної прокуратури «це переведення матиме велику користь».

Представляючи нового прокурора Донецької області В.ВИШИНСЬКОГО, В.ПШОНКА відзначив, що це досвідчений працівник, який уже пропрацював в органах прокуратури більш як 20 років і показав себе з кращого боку.

Генпрокурор особливо відзначив заслуги В.ВИШИНСЬКОГО на посаді прокурора Севастополя, куди він був призначений у березні 2010 року переведенням з Донецької обласної прокуратури. В.ПШОНКА зізнався, що він тоді «мало допомагав» В.ВИШИНСЬКОМУ, «перевіряв його - чи впорається», але переконався, що «впорався».

«Тепер я вам його повертаю», - з посмішкою сказав генпрокурор, звертаючись до донецьких колег. При цьому В.ПШОНКА додав, що хоч як нелегко було В.ВИШИНСЬКОМУ в Криму, він «беріг закон у Севастополі», що і продовжить тепер робити в Донецькому регіоні.

Після представлення до В.АНДРЄЄВА і до В.ВИШИНСЬКОГО вишикувалася ціла черга тих, хто з букетами червоних троянд поспішив привітати їх з призначенням. Серед них були голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, голова Донецької облради Андрій ФЕДОРУК, перший заступник Донецького міського голови Микола ВОЛКОВ, начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Віктор ДУБОВИК й інші.