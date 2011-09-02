Тимошенко: Печерський районний суд вже завершив свою роботу

16:58, 02 вересня 2011
Політика
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... але Кірєєв так не вважає

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ігнорує трудове законодавство і право захисту на відпочинок.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Печерський районний суд вже завершив свою роботу. Виконуючи злочинні накази, Ви порушуєте закон. Ви беспредельшик, пане суддя", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Після перерви, оголошеної для відпочинку, яка тривала всього 25 хвилин, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК звернув увагу суду на те, що сьогодні згідно з розпорядком роботи Печерського районного суду робочий день завершується о 15:45. "Захист хотів би мати час для того, щоб належним чином відпочивати, тому, враховуючи час, слід перейти до розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу. А Ви продовжуєте ігнорувати право захисту на надання часу для відпочинку. Ми вимагаємо, щоб судові засідання проводилися відповідно до трудового законодавства. Ігнорування права на відпочинок, намагання в неробочий час вести судові засідання свідчить про упередженість суду", - заявив О.ПЛАХОТНЮК.

Проте суд проігнорував і звернення адвоката та поставив на розгляд клопотання про виклик допит свідків, йдеться у повідомленні.

За словами Р.КІРЄЄВА, до канцелярії суду надійшли клопотання сторони захисту про допит свідків, зокрема, Людмили ДЕНИСОВОЇ, Юрія ЛУЦЕНКА, Віктора ПОЛТАВЦЯ, Миколи ГОНЧАРУКА, Петра КРУПКА, Михайла ЛІВІНСЬКОГО, Григорія НЕМИРІ та інших.

 

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