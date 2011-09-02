БЮТ: суддя Кірєєв вчинив черговий злочин

Головуючий у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ вчинив черговий злочин, віддавши наказ силоміць вивести із зали суду народного депутата Андрія ШКІЛЯ.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції «БЮТ-Батьківщина».

«Ті статті, на які посилається КІРЄЄВ – 271 та 272 КПК України – не передбачають такого покарання, як видалення із зали. Іншими словами, КІРЄЄВ не має права вигнати з зали навіть пересічну людину. А наказ застосувати силу до недоторканного народного депутата взагалі є злочином», - йдеться в заяві.

«Очевидно, що такі провокативні «шоу» КІРЄЄВ за наказом Адміністрації Президента влаштовує тільки з однією метою: прикрити очевидну істину про те, що справа проти ТИМОШЕНКО розвалюється», - переконані у фракції.

«Абсолютно брехливі і протизаконні заяви прем’єра АЗАРОВА та генпрокурора ПШОНКИ про нібито доведену винуватість Юлії ТИМОШЕНКО теж є елементами цієї димової завіси над безпорадністю судді і прокурорів», - наголошується в заяві.

«Влада не може довести абсурдне звинувачення, що Юлія ТИМОШЕНКО порушила закон, уклавши газові контракти. Саме тому суд відмовляє стороні захисту у залученні свідків та документів, які однозначно і беззаперечно засвідчать про безпідставність і безглуздість звинувачень», - вважають у фракції «БЮТ-Батьківщина».