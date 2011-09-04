У Києві затримали дружину бізнес-партнера Лазаренка

2 вересня у Києві було затримано Ізабеллу Кириченку, дружину колишнього бізнес-партнера екс-прем`єр-міністра України Павла Лазаренка Петра Кириченка, повідомляє Kyiv Post.

В обідній час представники Генпрокуратури знайшли її в одному з київських ресторанів і запросили на бесіду в прокуратуру як свідка у справі про шахрайство, а потім перекваліфікували її у підозрювану і затримали.

KyivPost посилається на кілька джерел, за словами яких, Ізабеллу Кириченко звинувачують у шахрайстві та підробці документів про зняття арешту з квартири її чоловіка. Ізабелла, яка уже близько 10 років є громадянкою США, нещодавно приїхала до України, щоб по довіреності продати квартиру, яку оформлено на її чоловіка, але виявилось, що ця квартира перебуває під арештом.

Раніше київська квартира Петра Кириченка була під арештом, згодом арешт з квартири було знято, а зараз ця нерухомість, як виявилось, знову під арештом.

Петро Кириченко у 90-х роках був бізнес-партнером Лазаренка, його близьким другом: Лазаренко - хресний його онуки. Проте, коли у США був суд над Лазаренком, Кириченко, якого також звинувачували у відмиванні грошей, в обмін на свободу визнав свою вину і став основним свідком обвинувачення. Відтоді подружжя Кириченко мешкає у Сан-Франциско.

Зараз Ізабелла Кириченко перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Разом з нею також було затримано ще двох громадян України - її племінника, який був разом з нею у ресторані, коли туди навідались представники прокуратури, а також квартирного брокера. Останній допомагав знайти покупців на квартиру її чоловіка і надав Кириченко ордер на квартиру, у якому сказано про зняття арешту на квартиру.

У понеділок Кириченко повинні доправити у суд, щоб визначити для неї міру запобіжного заходу.

За інформацією Kyiv Post, посольство США в Україні вже знає про затримання Кириченко і намагається з нею зустрітись. Представники американського посольства не відповіли на телефонні дзвінки KyivPost. Також на дзвінки не відповідав речник Генпрокуратури.

Джерела в оточенні Кириченко зазначають, що підозрювана заперечує підробку документів, а у своєму затриманні вбачає політичні мотиви.