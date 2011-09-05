Адвокати Кучми отримали доступ до справи

Адвокати колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ сьогодні о 12.00 отримали доступ до матеріалів кримінальної справи проти їхнього підзахисного і розпочали процес ознайомлення.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві адвокатів Л.КУЧМИ.

«Враховуючи чималий обсяг матеріалів справи – понад 90 томів - адвокати Леоніда КУЧМИ вважають, що термін їх ознайомлення із матеріалами справи буде не менший, аніж той, який мали представники потерпілих», - сказано у заяві.

До цього справа перебувала на ознайомленні у представників потерпілих протягом чотирьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ. Екс-Президент обвинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генеральна прокуратура України завершила розслідування цієї кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ.

2 вересня генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив, що відомство має право скоротити термін ознайомлення Л.КУЧМИ з його кримінальною справою і направити справу в суд.

«Справу розслідувано, її розслідування завершилося, матеріали кримінальної справи представлено екс-президенту Л.КУЧМІ і його адвокатам. Вони ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи», - сказав генпрокурор.

При цьому він додав: «Ми поки що терпляче дивимося на все це ознайомлення. Дійсно, там багато томів кримінальної справи, але у нас є право скоротити через суд термін ознайомлення».