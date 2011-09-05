Прокурор: Тимошенко має право відмовитися від дачі показань

Сторона обвинувачення сподівається, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дасть покази в суді під час допиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила після завершення чергового засідання Печерського райсуду Києва представник сторони обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА.

«Допит підсудної ще не проводився. Наскільки це можливо його провести у найближчі дні, повідомити неможливо, оскільки ще дуже багато нерозв’язаних клопотань. У зв’язку з цим я не можу передбачити, коли ми проводитимемо допит підсудної. Але, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, підсудна може відмовитись від дачі показань, і суд має право у разі її відмови оголосити її покази (надані на досудовому слідстві – УНІАН), але ж ми будемо сподіватись на те, що вона все ж таки нам надасть покази», - сказала Л.ФРОЛОВА.