Бютівці прийшли до парламенту у чорних футболках

Народні депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина" внесли до сесійної зали парламенту плакат із зображенням лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО за гратами із написом – «Ні політичним репресіям, Україні – волю!».

Як передає кореспондент УНІАН, депутати вдягнуті в чорні футболки, на спинах написано «Батьківщина понад усе», а на грудях таке ж саме зображення Ю.ТИМОШЕНКО, як на плакаті із написом «Україні – волю!».

Плакати депутати скотчем прикріпили на свої робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться відкриття 9-ї сесії Верховної Ради шостого скликання та урочисте засідання з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України.