У ПР можуть піти назустріч Тимошенко, якщо вона «покається перед людьми»

Народний депутат України, перший заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов вважає, що парламент може розглядати ініціативу опозиції з виключення з Кримінального кодексу статей за перевищення влади тільки після рішення суду у справі Тимошенко.

"Незважаючи на тиск з боку Європи і Росії, Президентові України треба наводити лад. Він зобов`язаний це робити як гарант Конституції. Тому усі чиновники мають бути рівні перед законом", - цитує слова політика прес-служба Партії регіонів.

Михайло Чечетов переконаний, що якщо за дрібниці саджають простих людей, то той, хто приніс мільйонні збитки державі, загнав країну у борги, не може уникнути справедливого покарання.

"Чому ця красуня, що змусила людей платити непомірні ціни за газ, тепер хоче уникнути відповідальності"? - ставить питання депутат.

Він підкреслив, що спочатку суд прийме законне рішення у справі Тимошенко, визначить міру її провини. А після цього парламент зможе розглядати ініціативу опозиції щодо виключення з Кримінального кодексу статей за перевищення влади. "Чи якщо Тимошенко покається перед людьми, вибачиться, визнає свої помилки, тоді ми зможемо розглянути питання про її дострокове звільнення, ухвалити відповідний закон і просити Президента підписати його", - резюмував парламентар.