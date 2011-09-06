Кірєєв попрощався з Тимошенко до завтра

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ завершив оголошення свідчень, наданих екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО під час досудового слідства, та оголосив перерву у засіданні суду до 9.30 7 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після того, як захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про намір підготувати ще декілька клопотань.

“Суд має перейти до вирішення питань, передбачених статтею 317 Кримінально-процесуального кодексу щодо закінчення судового слідства”, - сказав Р.КІРЄЄВ.

Головуючий у справі також повідомив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО передав через канцелярію суду велику кількість клопотань та поцікавився у адвокатів, чи всі клопотання вони подали.

Адвокат Юрій СУХОВ зазначив, що суд має порушити це питання лише після розгляду вже поданих клопотань.

“Суд надає учасникам судового розгляду час для підготовки клопотань і встановлює час, до якого ці клопотання можуть бути передані, – до 7 вересня 9.00. Суд оголошує перерву у засіданні до 7 вересня 9.30”, - сказав Р.КІРЄЄВ.