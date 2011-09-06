У Держдумі Росії розпереживалися за Табачника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може звільнити міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, щоб посилити тиск на Росію на переговорах про ціну на газу.

Таку думку УНІАН висловив депутат Державної думи РФ Сергій МАРКОВ.

«Наскільки я розумію, ТАБАЧНИКА можуть звільнити через ці газові домовленості, для того, щоб натиснути на Москву і поставити іншу людину, яка буде менш активно ліквідовувати наслідки дерусифікаторської політики «помаранчевих», - сказав С.МАРКОВ.

На його думку, у такому разі ситуація нагадуватиме анекдот: «Коли зять на зло тещі собі щось відрізав».

С.МАРКОВ переконаний, що робота, яка проводитися Д.ТАБАЧНИКОМ, потрібна не Росії, а «більшості громадян України і виборців Партії регіонів».

«Якщо ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ, ЛЬОВОЧКІН не хочуть, щоб їхні діти і внуки були людьми другого сорту в Україні, вони повинні продовжувати цю політику (Д.ТАБАЧНИКА)», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Президент України В.ЯНУКОВИЧ піддав критиці діяльність міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА за низкою напрямків.

31 серпня, на зустрічі з представниками ЗМІ голова Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що в структурі Кабінету міністрів України відбудуться глибокі структурні зміни. За словами C.ЛЬОВОЧКІНА, очікуються кадрові зміни в ключових міністерствах. На запитання, чи буде звільнено міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА, С.ЛЬОВОЧКІН відповів: «Поза сумнівом, так».

Разом з тим сам Д.ТАБАЧНИК назвав “простою неточністю в пресі” інформацію про його можливу відставку.