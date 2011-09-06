Янукович вимагає припинити розкрадання землі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає вжити заходів, які б припинили розкрадання земель у державі.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ.

«Поки ми займаємося просуванням земельної реформи, продовжується системне розкрадання земель через різноманітні схеми... І люди чують, що проголошена реформа, а на ділі – йдуть побори і корупція», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент доручив Генеральній прокуратурі «проконтролювати цей процес, щоб до моменту запровадження ринку землі цю ганебну практику було припинено і селянин не відчував обтяжень із запровадження земельної реформи».

Глава держави зауважив, що сьогодні фактично необхідно зосередитися на суцільній інвентаризації земель державної та комунальної власності. Адже напередодні земельної реформи немає чіткого розуміння, скільки, якої категорії, за яким призначенням використовується земель і чи відповідає фактичне використання цільовому призначенню. Президент доручив Генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ здійснити комплексну перевірку існуючої бази земельного кадастру на предмет виявлення фактів порушення прав власності, пов’язаних із землею.

В.ЯНУКОВИЧ також звернув увагу на питання розмежування земель державної та комунальної власності. Він нагадав, що ще рік тому доручав уряду спільно з керівниками місцевих державних адміністрацій до червня цього року завершити з цим питанням. «Результат - розмежовано менше двох відсотків. Розпочато процес розмежування лише по п’ятій частині земель. При цьому ще не відбулося затвердження відповідних проектів землеустрою. Очевидно, що провалено не лише виконання цього доручення - існує реальний ризик, що не буде завершений процес розмежування до запланованої дати запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення», – прокоментував Президент.

Глава держави вимагає терміново розробити зміни до Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» з метою спрощення процедури розмежування таких земель і забезпечити завершення виконання поставленого завдання до кінця цього року.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що особисто контролюватиме хід виконання завдання. «Щодо тих, хто легковажно буду відноситися до цього, будуть вжиті відповідні заходи впливу», – додав він.

Президент також порушив тему видачі державних актів на землю. Він зауважив, що надходять численні сигнали від громадян, які скаржаться на невидачу держактів на землю протягом кількох років, хоча усі необхідні документи громадянин подав – чиновник не видає державний акт, чекаючи від громадянина хабара.

В.ЯНУКОВИЧ доручив Голові Держземагентства Сергію ТИМЧЕНКУ вжити заходів для припинення такої ганебної практики, а Генпрокурору перевірити підстави та законність затримки Держземагентством більш, ніж на три місяці видачі державних актів у регіонах. «Водночас, застерігаю від намагань, як-то кажуть, «виконати план по валу» за рахунок неякісної роботи», – зазначив Президент.

Він також наголосив на важливості проведення роз’яснювальної роботи щодо реалізації земельної реформи. «Ми повинні провести широкомасштабну роз’яснювальну роботу серед населення щодо запровадження земельної реформи та перспектив і наслідків уведення її в дію», – сказав він.