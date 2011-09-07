Круглий стіл «Підсумки першого сесійного тижня»

10:58, 07 вересня 2011
Політика
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У четвер, 8 вересня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Підсумки першого сесійного тижня».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Учасники круглого столу:

1. Іван КИРИЛЕНКО – народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

2. Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ).

3. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України (Блок Литвина)

4. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО - народний депутат України (Партія регіонів).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

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