Круглий стіл «Підсумки першого сесійного тижня»

У четвер, 8 вересня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Підсумки першого сесійного тижня». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Учасники круглого столу: 1. Іван КИРИЛЕНКО – народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»). 2. Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ). 3. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України (Блок Литвина) 4. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО - народний депутат України (Партія регіонів). Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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