Круглий стіл «Підсумки першого сесійного тижня»
10:58, 07 вересня 2011Політика
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У четвер, 8 вересня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Підсумки першого сесійного тижня».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Учасники круглого столу:
1. Іван КИРИЛЕНКО – народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»).
2. Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ).
3. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України (Блок Литвина)
4. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО - народний депутат України (Партія регіонів).
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).
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