Суд над Тимошенко продовжать завтра

У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошена перерва до 9.30 8 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед оголошенням перерви головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив про надходження до суду договору між НАК «Нафтогаз України» та «РосУкрЕнерго» про купівлю-продаж природного газу у 2006-2010 роках.

Р.КІРЄЄВ повідомив, що копію цього договору буде передано всім учасникам процесу.

Після того, як суддя Р.КІРЄЄВ залишив залу засідання, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила на абсурдності висунутих проти неї обвинувачень.

«Я дуже сподіваюся на те, що все ж таки після сьогоднішніх моїх пояснень в інформаційному просторі з’явиться інформація про реальну оцінку всіх безглуздих обвинувачень. Це вже переходить всі межі: збитків немає, перевищення службових повноважень немає», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що її захист передасть головуючому у справі судді Р.КІРЄЄВУ її свідчення, викладені у письмовому вигляді, а також закликала суд закрити її кримінальну справу за відсутністю складу злочину.

«Це мої покази у справі, але, враховуючи їхній зміст, я прошу їх вважати заявою про закриття кримінальної справи по статті 6 Кримінально-процесуального кодексу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Після завершення надання свідчень Ю.ТИМОШЕНКО її захист звернувся до судді з клопотанням про оголошення перерви у судовому розгляді для відпочинку підзахисної після понад шести годин надання свідчень та для підготовки до відповідей на запитання учасників процесу, проте суддя відмовив у задоволенні цього клопотання і запропонував учасникам процесу ставити свої запитання перед підсудною.