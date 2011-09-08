Судове слідство у справі Тимошенко завершене

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив про завершення судового слідства у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році та про початок судових дебатів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив сьогодні наприкінці судового засідання.

«Судом розглянуті всі клопотання, подані через канцелярію суду і у судовому засіданні. Суд оголошує судове слідство завершеним і переходить до судових дебатів», - сказав Р.КІРЄЄВ.

За його словами, щоб учасники процесу змогли підготуватись до судових дебатів, у судовому розгляді справи оголошено перерву до 9.30 12 вересня.

Суддя Р.КІРЄЄВ оголосив це рішення, незважаючи на вимогу адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО розглянути їхнє клопотання про скасування міри запобіжного заходу стосовно підсудної та завершити судове засідання у зв’язку із закінченням робочого дня.

Присутні у залі розцінили такі дії судді як дискредитацію системи правосуддя та почали вигукувати на адресу Р.КІРЄЄВА «Ганьба!».