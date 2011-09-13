Янукович дав орден одному з керівників «Земляцтва Донбасівців» у Москві
09:59, 13 вересня 2011Політика
1972 0
Указ - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив першого заступника голови правління громадської організації «Земляцтво Донбасівців» у Москві Леоніда КРАСНЯНСЬКОГО орденом «За заслуги» І ступеня.
Відповідний указ № 910/2011 від 13 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається у документі, Л.КРАСНЯНСЬКОГО нагороджено "за визначний особистий внесок у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну плідну громадську діяльність".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter