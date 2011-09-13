Янукович дав орден одному з керівників «Земляцтва Донбасівців» у Москві

Указ - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив першого заступника голови правління громадської організації «Земляцтво Донбасівців» у Москві Леоніда КРАСНЯНСЬКОГО орденом «За заслуги» І ступеня. Відповідний указ № 910/2011 від 13 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Як зазначається у документі, Л.КРАСНЯНСЬКОГО нагороджено "за визначний особистий внесок у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну плідну громадську діяльність".

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