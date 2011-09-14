Табачник у слові «Малоросія» чує ніжність

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що перебування України в єдиному духовному просторі з Росією і розвиток культурних зв`язків не може загрожувати незалежності нашої держави.

Таку думку він висловив в інтерв`ю журналу «Фома».

На думку Д.ТАБАЧНИКА, «спільний гуманітарний простір - духовний, історичний і культурний - сприяє одночасно і самоідентифікації, і зближенню народів».

«Нашу спільну історію, мені здається, безумовно, потрібно починати від Володимира Хрестителя, від Ярослава Мудрого, від Олександра Невського. І навіть той факт, що ще у XIX і XX століттях православне населення габсбурзької монархії називало себе не українцями, а росіянами і русинами - найкрасномовніше тому підтвердження», - вважає Д.ТАБАЧНИК.

Він нагадує, що історичне і культурне коріння і України, і Росії «колосальне за багатством персонажів, за палітрою політичних і військових діячів, за різноманіттям думок».

«Нашими спільними пращурами була створена гігантська і, напевно, наймогутніша в X-XI столітті держава на європейському континенті. У Росії глибоко почитався святий великий князь Михайло Чернігівський - хіба потрібно його за територіальною ознакою вписувати тільки у формування український самоідентичності? Він великий подвижник, що прийняв мученицьку смерть і, мені здається, однаково шанований на теренах Росії, України і Білорусії», - констатує Д.ТАБАЧНИК.

Разом з тим він пояснює, що у назві «Малоросія» з початку закладені «ніжність і шанування до батьківщини історичної Русі», а не свідоме приниження України.

«У тому, як намагаються сьогодні викривити цю позицію, видавши Україну за щось принижене і незначне - брехня політиків і велика трагедія нашого нерозуміння», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

«Мала Русь - це синонім Русі первісної. Адже в усіх слов`янських мовах є аналог, що демонструє, що слово «мала» у даному випадку не є приниженням. Поляки саме так називають серце своєї країни, звідки пішла їх державність - Малопольська. У Празі центральна, основна і найдавніша частина міста називається «Мала Країна», - пояснив міністр освіти.