В Україні зареєстрували 190-у партію

В Україні зареєстровано чергову політичну партію - «Інтернет партію України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, реєстрацію здійснено на підставі рішення Установчого партз’їзду, який відбувся 10 червня 2011 року.

Своєю метою партія визначила участь у розбудові суверенної, правової, соціально-орієнтованої держави та сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо побудови незалежної суверенної демократичної держави, утвердження умов вільного розвитку особистості, захисту прав і свобод людини.

За інформацією, наданою партією, «Інтернет партію України» очолив Дмитро ГОЛУБОВ.

«Інтернет партія України» стала 190-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

Як повідомлялося раніше, партію з аналогічною назвою було зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 березня 2010 року. У травні 2011 року Мін‘юст анулював реєстраційне свідоцтво Політичної партії «Інтернет партія України».

Анулювання було здійснене відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» на підставі постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 2 березня 2011 року. Позовні вимоги вмотивовані тим, що політична партія «Інтернет партія України» протягом шестимісячного терміну не утворила та не зареєструвала свої обласні, міські, районні організації у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та Автономній Республіці Крим, чим порушила вимогу ч.6 ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні».

*** Згідно із Законом «Про політичні партії в Україні» діяльність партії може здійснюватися лише після її реєстрації.

Політична партія є добровільним об’єднанням громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Партії сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах.