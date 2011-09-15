У Рівному ді-джей Ленін постраждав через тезку й історичну дату

У Рівному демонтували рекламу із зображенням Леніна

14 вересня у Рівному демонтовано кілька лайтбоксів із зображенням Леніна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі рівненської обласної організацій Української народної партії, демонтаж було проведено з ініціативи обласної організації УНП та за сприяння міської влади.

Було демонтовано лайтбокси з портретом Леніна, що були встановлені на центральних вулицях Соборній та Чорновола в Рівному, а також банер на фасаді нічного клубу „Лагуна”, котрі інформували про те, що 17 вересня (у найближчу суботу) відбудеться вечірка під назвою „Disco Partyфон 80-90”, спеціальним гостем якої буде російськомовний Dj Lenin.

За інформацією прес-служби, УНП виступила з ініціативою про демонтаж реклами із зображеннями Леніна, оскільки саме 17 вересня є датою окупації західноукраїнських земель радянською армією, що сталася 17 вересня 1939 року.