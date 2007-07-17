Колишній генпрокурор частково визнав плівки Мельниченка

Екс-генпрокурор Михайло Потебенько визнає, що частина розмов, записаних екс-майором Держохорони Миколою Мельниченком, мала місце.

"Безумовно, розмови були. Питання – чи у повному змісті, як вони сьогодні публікуються", - сказав він в інтерв`ю газеті "Дело".

При цьому Потебенько підкреслив, що "хотів би бачити повні записи розмов".

"Якщо вже публікуєте, і записи долучаються до кримінальної справи, то не потрібно висмикувати пропозиції з контексту. Від цього цілком міняється зміст", - зазначив він.

"Крім того, частина розмов, що були на плівках і приписуються певним людям, насправді не могли їм належати", - додав Потебенько.

За його словами, "при розшифровці записів тексти розмов віднесені до авторства інших осіб".

"Це я кажу тому, що одна розмова приписана мені, тоді як про оперативну роботу я, як прокурор, не говорив і не міг говорити", - пояснив він.

У той же час, на питання, чи знав він під час своєї роботи генпрокурором про записи розмов екс-президента Леоніда Кучми з нинішнім президентом Віктором Ющенком і прем`єр-міністром Віктором Януковичем, Потебенько відповів: "Знав я рівно те і стільки, скільки знав кожен".

На питання, чи давав Кучма вказівку Потебеньку посадити голову правління банку "Слов`янський" Бориса Фельдмана, про що, посилаючись на записи, нібито говорив Мельниченко, колишній генпрокурор відповів:

"Не знаю, які вказівки ви маєте на увазі. Але я особисто ніякі вказівки не виконував. А тому і незаконні вимоги до мене не надходили".

"Ви знаєте, надто непросто довідатися правду, якщо висмикуються з тексту якісь речення, що влаштовують зацікавлених осіб. Отож, я хотів би бачити публікації повного тексту розмов, і тоді б до мене з подібними питаннями ніхто не звертався", - підкреслив Потебенько.

У той же час, на питання про те, чи знає він, хто покровительствував і "прикривав" Мельниченка, Потебенько заявив: "Не хочу говорити, тому що сприймуть, начебто я намагаюся впливати на хід слідства. Але я вважаю, що це одне з тих питань, якими слідство має зайнятися".

Українська правда