До тимчасової президії ВР увійдуть Богатирьова, Мартинюк, Турчинов, Бокий

До тимчасової президії Верховної Ради України мають увійти від Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, від Комуністичної партії України Адам МАРТИНЮК, Блоку Юлії Тимошенко – Олександр ТУРЧИНОВ, від Соціалістичної партії України - Іван БОКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерн’ю журналістам голова робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України І.БОКИЙ.

Він зазначив, що на сьогодні ще не подана кандидатура представника від блоку «Наша Україна» до тимчасової президії.

В той же час представник даного блоку Петро ПОРОШЕНКО повідомив, що сьогодні на президії блоку «Наша Україна» була узгоджена кандидатура до тимчасової президії, але через технічні причини вона сьогодні на подана до робочої групи. В той же час він не сказав, про яку кандидатуру ідеться.

І.БОКИЙ також повідомив, що завтра на робочій групі мають бути затверджені ці кандидатури. Він зазначив, що завтра має бути затверджено остаточно місце розташування депутатів, які входять до п’яти політичних сил, котрі були обрані до парламенту. За його словами, поряд із «Нашою Україною» буде БЮТ, далі Партія регіонів і КПУ займатимуть ліву сторону від президії. За його словами, СПУ буде розташовуватися по середині залу. І.БОКИЙ також повідомив, що на сьогодні ще не досягнуто домовленості щодо того, скільки рекомендувати парламенту створювати комітетів в новообраній Верховній Раді України. За його словами, ці пропозиції ще не надійшли від підгрупи, котра готує дане питання.