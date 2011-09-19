В середу, 21 вересня, о 8.30 уперше в історії незалежної України відбудеться Молитовний сніданок. У ньому візьмуть участь провідні європейські та українські політики, керівництво держави, народні депутати України, члени Всеукраїнської ради церков, громадські діячі та експерти, а також представники дипломатичного корпусу.

Зокрема очікується участь голови Верховної Ради України Володимира Литвина, голови фракції Європейської народної партії в Європарламенті Люка Волонте, президента ECPM (Європейського християнського політичного руху) Петера Возу, кандидата на посаду президента Франції Крістін Бутен та ін.

Молитовний сніданок відбудеться в приміщенні ресторану «Бельведер» за адресою Дніпровський узвіз, 1. Обов’язкова акредитація за тел. +38 044 498 17 67 до 14.00 20 вересня (вівторок).

Молитовні сніданки традиційно проводяться в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки ще з 50-х років минулого століття. Під час неформального спілкування політики мають змогу обмінятися думками щодо широкого кола актуальних політичних та соціальних проблем. В Україні молитовний сніданок відбудеться вперше в історії в рамках Форуму християнських політиків. Учасники і гості з понад 20 країн світу обговорять проблеми захисту прав дітей та традиційних родинних цінностей.