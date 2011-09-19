Справу Пилипишина передали до суду

Прокуратура столиці затвердила обвинувальний висновок та направила до Голосіївського районного суду Києва кримінальну справу стосовно колишнього голови Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури з посиланням на заступника генерального прокурора України – прокурора Києва Анатолія МЕЛЬНИКА.

За його словами, В.ПИЛИПИШИН обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

В.ПИЛИПИШИНУ інкримінується перевищення повноважень при передачі у приватну власність одному з товариств приміщень на проспекті Перемоги в столиці загальною площею понад 3220 кв. м, чим завдано збитку місту на суму понад 15 млн. грн.

За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання до шести років позбавлення волі, зазначив А.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно В.ПИЛИПИШИНА було порушено у квітні цього року. Йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.