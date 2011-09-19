Литвин дав зрозуміти, що цього тижня Тимошенко рятувати не будуть

Верховна Рада України цього тижня не розглядатиме законопроект про декриміналізацію статей Кримінального кодексу України, за якими судять лідерів опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, опозиція сама зняла з розгляду на цьому тижні цей законопроект, посилаючись на те, що в парламенті не буде ухвалене позитивне рішення.

Водночас, В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні вранці був зареєстрований ще один проект закону щодо декриміналізації деяких статей Кримінального кодексу, який «більш розширено пропонує вирішити цю проблему».

«Я думаю, що рано чи пізно ми до цього рішення прийдемо», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня народні депутати від партії “За Україну” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Володимир МОЙСИК зареєстрували у ВР законопроект «Про внесення змін до статті 364 Кримінального кодексу України» (щодо декриміналізації відповідальності окремих службових осіб).

Крім того, депутати Арсеній ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ та Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”, партія “Фронт Змін”) зареєстрували у Верховній Раді України законопроект “Про внесення змін до деяких законів України» (щодо запровадження європейських стандартів у кримінальній юстиції). Законопроектом пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 365 «Перевищення влади або службових повноважень». Також пропонується внести зміни до ст. 191 Кримінального кодексу та доповнити його статтею 191-1 для розмежування відповідальності за привласнення й заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та за розтрату чужого майна.