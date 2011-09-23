Герман організувала прес-тур по Софії Київській для іноземних журналістів

На честь 1000-річного ювілею Софії Київської закордонним журналістам, які працюють у Києві, організували прес-тур по святині.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором прес-туру виступила радник президента, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АП України Ганна ГЕРМАН, а також Фонд вільних журналістів імені В’ячеслава Чорновола.

Як зазначила Г.ГЕРМАН, вона «хотіла, аби закордонні журналісти більше знали про Софію”. «Аби журналісти врешті-решт усвідомили значення Святої Софії для України і світу, місця України у світі, її значення як держави, храм якої налічує стільки років, - сказала вона. - Софія – це те місце, з якого промовляв перший руський митрополит Іларіон».

На думку Г.ГЕРМАН, правильно було б вважати, що державність України «почалася з Київської держави і підкреслювати це, а не те, що нам усього двадцять років”. “Гадаю, це має бути поштовхом для багатьох роздумів та інформаційних приводів, коли іноземні журналісти говоритимуть про Україну», – зауважила Г.ГЕРМАН.