Литвин: закон про вибори можна прийняти і пізніше

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає можливості скасування норми про те, що зміни до виборчого законодавства вносяться не пізніше, ніж за рік до виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу», відповідаючи на запитання про те, що часу майже не залишається для ухвалення виборчого закону, а законопроект ще навіть не внесено до парламенту.

«Ви прекрасно знаєте, що коли в нас не вкладаються в такий термін, то приймають рішення про скасування відповідної норми», - сказав В.ЛИТВИН. Він додав, що дана норма не прописана у Конституції, тому для її скасування достатньо 226 голосів.

Також В.ЛИТВИН висловив переконання, що різного роду розмови про те, що вибори до парламенту можуть бути перенесені на травень 2012 року, не мають під собою жодних підстав. Він вважає, що перенесення виборів не може бути, оскільки термін їх проведення виписаний у Конституції України.

За його словами, якщо не буде ніяких в країні «чергових революцій», то вибори відбуватимуться у визначений Конституцією термін. «Я не бачу жодного потенціалу набирати 300 голосів і відміняти відповідне конституційне рішення», - наголосив В.ЛИТВИН.