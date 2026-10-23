National Geographic визнав мальовничий регіон у Скандинавії найкращим місцем для поїздки в 2027 році

Мальовничий регіон Вестланд у Західній Норвегії, розташований навколо міста Берген, визнано найкращим туристичним місцем для подорожей у 2027 році за версією National Geographic.
Експерти видання радять відправитися в цей норвезький регіон, щоб відкрити для себе захопливі пригоди серед фіордів та оздоровчий відпочинок.
"Фіорди прорізають ландшафт норвезького округу Вестланн на південному заході країни – дикого краю з прямовисними скелями, бірюзовими водами та стрімкими водоспадами, що ніби зійшли зі сторінок скандинавських міфів. Масштаби тутешніх природних див вражають: куди б ви не вирушили, на вас чекає велична дика природа", – зазначають автори добірки.
Особливу увагу експерти радять приділити фіорду Хардангер, національному парку Фольгефонна, де виблискує один із найбільших льодовиків Норвегії, знаменитому скельному виступу "Язик троля", що нависає над сапфірово-синім озером на висоті 700 метрів, та вузькому фіорду Нерей протяжністю понад 16 кілометрів.
Тим часом у самому серці Вестланна розкинувся Берген – місто на березі мальовничого фіорду, оточене сімома вершинами. Колись Берген був важливим центром Ганзейського союзу, де купці панували на морських шляхах і контролювали торгівлю сушеною тріскою. Сьогодні середньовічний квартал Брюгген нагадує казкову декорацію: бруковані вулички, химерні фронтони та яскраві дерев'яні фасади будівель створюють тут неповторну атмосферу.
Загалом до рейтингу увійшли 25 туристичних напрямків по всьому світу:
- Вестланд, Норвегія
- Пенанг, Малайзія
- Луксор, Єгипет
- Медісон, Вісконсин, США
- Пуерто-Рико
- Дамфріс і Галлоуей, Шотландія
- Ніїгата, Японія
- Ченду, Китай
- Шосе Тихоокеанського узбережжя, Каліфорнія, США
- Джайпур, Індія
- Гренада
- Сальвадор, Бразилія
- Мис Фроуард, Чилі
- Сантандер, Іспанія
- Нормандія, Франція
- Південний Озарк, США
- Галіфакс, Нова Шотландія, Канада
- Закавказька стежка, Вірменія
- Мельбурн, Австралія
- Лейпциг, Німеччина
- Балтімор, Меріленд, США
- Малаві
- Майя Каан, Мексика
- Гданськ, Гдиня та Сопот, Польща
- Куелап, Перу
При цьому нагороду "Вибір читачів" отримав острів Каталіна в Каліфорнії (США).
Інші ідеї для подорожей у 2027 році
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше свій рейтинг найкращих місць для відвідування у 2027 році оприлюднило найбільше у світі видавництво про подорожі Lonely Planet.
Також список найпопулярніших туристичних напрямків на 2027 рік оприлюднила пошукова система Skyscanner.
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