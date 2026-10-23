National Geographic визнав мальовничий регіон у Скандинавії найкращим місцем для поїздки в 2027 році

Загалом до рейтингу видавництва увійшли 25 туристичних напрямків по всьому світу.

Мальовничий регіон Вестланд у Західній Норвегії, розташований навколо міста Берген, визнано найкращим туристичним місцем для подорожей у 2027 році за версією National Geographic.

Експерти видання радять відправитися в цей норвезький регіон, щоб відкрити для себе захопливі пригоди серед фіордів та оздоровчий відпочинок.

"Фіорди прорізають ландшафт норвезького округу Вестланн на південному заході країни – дикого краю з прямовисними скелями, бірюзовими водами та стрімкими водоспадами, що ніби зійшли зі сторінок скандинавських міфів. Масштаби тутешніх природних див вражають: куди б ви не вирушили, на вас чекає велична дика природа", – зазначають автори добірки.

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Особливу увагу експерти радять приділити фіорду Хардангер, національному парку Фольгефонна, де виблискує один із найбільших льодовиків Норвегії, знаменитому скельному виступу "Язик троля", що нависає над сапфірово-синім озером на висоті 700 метрів, та вузькому фіорду Нерей протяжністю понад 16 кілометрів.

Тим часом у самому серці Вестланна розкинувся Берген – місто на березі мальовничого фіорду, оточене сімома вершинами. Колись Берген був важливим центром Ганзейського союзу, де купці панували на морських шляхах і контролювали торгівлю сушеною тріскою. Сьогодні середньовічний квартал Брюгген нагадує казкову декорацію: бруковані вулички, химерні фронтони та яскраві дерев'яні фасади будівель створюють тут неповторну атмосферу.

Загалом до рейтингу увійшли 25 туристичних напрямків по всьому світу:

Вестланд, Норвегія Пенанг, Малайзія Луксор, Єгипет Медісон, Вісконсин, США Пуерто-Рико Дамфріс і Галлоуей, Шотландія Ніїгата, Японія Ченду, Китай Шосе Тихоокеанського узбережжя, Каліфорнія, США Джайпур, Індія Гренада Сальвадор, Бразилія Мис Фроуард, Чилі Сантандер, Іспанія Нормандія, Франція Південний Озарк, США Галіфакс, Нова Шотландія, Канада Закавказька стежка, Вірменія Мельбурн, Австралія Лейпциг, Німеччина Балтімор, Меріленд, США Малаві Майя Каан, Мексика Гданськ, Гдиня та Сопот, Польща Куелап, Перу

При цьому нагороду "Вибір читачів" отримав острів Каталіна в Каліфорнії (США).

Інші ідеї для подорожей у 2027 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше свій рейтинг найкращих місць для відвідування у 2027 році оприлюднило найбільше у світі видавництво про подорожі Lonely Planet.

Також список найпопулярніших туристичних напрямків на 2027 рік оприлюднила пошукова система Skyscanner.

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