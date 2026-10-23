Москву масово атакують дрони: закрито всі аеропорти, з хмарочосів евакуюють людей

У IQ-кварталі "Моква-Сіті" розташовані Міністерство економічного розвитку РФ, Міністерство промисловості та торгівлі, Міністерство цифрових технологій.

Москву вже кілька годин атакують дрони, ППО працює вже в межах міста, закриті всі аеропорти.

Про перші дрони мер Москви Сергій Собянін повідомив о 13:38. При цьому, за даними російських ЗМІ, Москву атакують не тільки безпілотники, а й наповнені газом повітряні кулі з супутниковою навігацією, до яких на тросі прикріплюється бомба з вибухівкою.

За словами Собяніна, за останні кілька годин на підльоті до Москви збили щонайменше 17 безпілотників. Наразі через загрозу БПЛА закриті всі 4 столичні аеропорти – Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський – вони тимчасово не випускають і не приймають літаки.

Відео дня

У соцмережах також з’являються фото, на яких видно уламки збитих БПЛА на злітно-посадковій смузі Шереметьєво. Заявляють, що "служби аеропорту забезпечили евакуацію пасажирів у безпечні місця".

Тим часом із вежі "IQ-квартал" комплексу "Москва-Сіті" масово евакуюють людей на тлі атаки БПЛА, пише "Обережно, новини".

У IQ-кварталі розташовано кілька урядових відомств, зокрема Мінекономрозвитку РФ, Мінпромторг, Мінцифри та Росстандарт.

Атаки дронів на Росію

У ніч на 23 жовтня під час атаки було уражено один із ключових дата-центрів Федеральної податкової служби в місті Городець Нижньогородської області. Тут зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних.

Також вибухи лунали у Воронежі. За попередньою інформацією, під ударом опинилася територія колишнього Воронезького військового авіаційного інженерного університету (ВВАІУ), а також стоянка військових літаків.

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