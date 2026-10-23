У Тибеті стався потужний землетрус, загинули щонайменше 16 людей (відео)

Це був найбільший землетрус у регіоні за останні п'ять років.

У Тибетському автономному районі Китаю стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Загинули щонайменше 16 людей, ще 54 отримали травми. Як повідомляє Associated Press, підземні поштовхи зруйнували 339 будинків, а пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

За інформацією Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився за 191 кілометр на північний схід від Нагку, у малонаселеному високогірному районі північного Тибету. Його глибина становила 18 кілометрів. Нагку знаходиться більш ніж за 300 кілометрів на північ від столиці Тибету, Лхаси.

Згідно з інформацією американського агентства, зафіксовано щонайменше сім афтершоків магнітудою від 4,3 до 5,2, всі вони мали глибину 10 кілометрів.

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За даними китайських ЗМІ, зв’язок у деяких районах, постраждалих від землетрусу, був порушений. Місцеві залізничники вжили екстрених заходів для зупинки руху поїздів через регіон.

Землетрус також спричинив обвали скель, які змусили місцеву владу перекрити ділянку Національної автомагістралі 317, пропускаючи лише транспортні засоби екстрених служб, рятувальників та службових транспортних засобів, поки бригади працювали над розчищенням завалів.

Зазначається, що це був найбільший землетрус у регіоні за останні п'ять років. Голова Китаю Сі Цзіньпін закликав до повноцінних зусиль у рятувальних операціях та наданні медичної допомоги.

Останні новини про землетруси

19 жовтня у Румунії стався землетрус магнітудою 4,8, який відчули в Україні, зокрема жителі півдня Одеської області.

Осередок землетрусу залягав на глибині 124,1 км, інтенсивність поштовхів становила IV бали. Епіцентр землетрусу розташовувався за 54 км на південь від міста Бузеу, за 58 км на схід від Брашова, за 60 км на південний схід від Сфинту-Георге, за 62 км на північ від Плоєшті, за 72 км на південь від Фокшан і за 90 км на північний схід від Тирговіште. Відчутність поштовхів залежала від місця перебування.

Жителі півдня Одещини, зокрема Ізмаїльського району у соцмережах заявили, що відчули поштовхи. Мешканці населених пунктів Рені, Кілія тощо писали про "добрячий поштовх", про те, що "трусило меблі".

Також 9 жовтня на півдні Панами стався землетрус магнітудою 7,7. Осередок землетрусу знаходилося на глибині 12,6 км, а епіцентр – у малонаселеній місцевості приблизно за 200 км від столиці Панама-Сіті. У наступні години в країні сталося понад 40 афтершоків.

Панамський канал, мідний рудник Cobre Panama та міжнародний аеропорт Токумен поступово повернулися до нормальної роботи. При цьому в столиці тисячі людей покинули офісні будівлі, а на дорогах утворилися затори. Багато хто не знав, як дістатися додому.

За словами геологів, землетрус пов'язаний із системою розломів Асуеро – Сона, де накопичується й періодично вивільняється значне напруження. У Панама-Сіті коливання відчувалися близько 40 секунд, а в інших районах могли тривати довше.

Мешканці розповідали про сильне й тривале тремтіння. У деяких будинках з’явилися тріщини. У шести провінціях зникло світло.

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