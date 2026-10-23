ЄС терміново шукає 70 мільярдів євро для України: названо дедлайн

Пропозицію щодо фінансових потреб Києва обговорять на саміті в Брюсселі 26–27 листопада.

Європейська комісія прагне до кінця цього року домовитися про покриття значного дефіциту фінансування України у 2027 році. Про це йдеться у внутрішньому документі Єврокомісії, з яким ознайомилося видання Rapporteur.

Документ, підготовлений виконавчим органом ЄС і розісланий державам-членам, з’явився після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що наступного року країні, яка потерпає від війни, бракуватиме 70 млрд євро фінансування.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей дефіцит "необхідно покрити".

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"Слід розпочати пошук рішень для покриття решти дефіциту фінансування у 2027 році, щоб досягти політичної домовленості до кінця року", – йдеться в документі.

У ньому також наголошується, що "стрімка зміна потреб на полі бою вимагає певної гнучкості майбутньої підтримки, щоб можна було оперативно реагувати на ці потреби".

Блокада Росією Чорного моря, а також інтенсивні удари по українському бізнесу та енергетичній інфраструктурі змусили посадовців упродовж останніх місяців переглянути оцінки фінансових потреб Києва в бік збільшення.

У п’ятницю президент Європейської ради Антоніу Кошта доручив Єврокомісії підготувати "конкретну пропозицію" щодо фінансових потреб Києва. Її обговорять на спеціальному саміті в Брюсселі 26–27 листопада.

Ще один саміт запланований на 17–18 грудня. На ньому лідери ЄС також сподіваються домовитися про довгостроковий бюджет Євросоюзу.

Багато посадовців і дипломатів очікують, що лідери ЄС погодять для України чергову позику за аналогією зі схемою фінансування на 90 млрд євро, про яку домовилися в грудні минулого року. Водночас вони наголошують, що озвучений Зеленським дефіцит у 70 млрд євро є попередньою оцінкою, яка ще може змінитися.

У документі також міститься заклик до України "оперативно впровадити" реформи, пов’язані з отриманням позики ЄС на 90 млрд євро. Наразі з цієї суми виплачено лише 20 млрд євро.

Крім того, Єврокомісія закликає країни НАТО надати Україні цього року 70 млрд євро двосторонньої військової допомоги. Такої домовленості досягли на саміті Альянсу в Анкарі в липні. Як зазначається в документі, ці кошти мають бути спрямовані передусім на постачання безпілотників, які Київ визначив як пріоритет.

Зрештою, документ закликає міжнародних партнерів, зокрема країни, які не входять до НАТО, надати Києву додаткову підтримку.

"Необхідні рішучі дії для мобілізації подальшої допомоги та забезпечення стійкості оборони України і функціонування ключових державних інституцій упродовж наступного року", – наголошується в документі.

Потреби України на 2027 рік

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейської Ради у Брюсселі заявив, що Україна може подвоїти і навіть потроїти виробництво дронів, щоб посилити тиск на Росію, однак для цього треба залучити додаткові 70 млрд євро.

Єврокомісія вивчає можливі варіанти покриття дефіциту фінансування України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро, але закликає усіх міжнародних партнерів мобілізувати зусилля.

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