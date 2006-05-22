Донецька прокуратура боротиметься зі статусом російської мови

Прокурор Донецької області Олексій БАГАНЕЦЬ подасть адміністративний позов до суду на рішення обласної ради про надання російській мові на території області статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БАГАНЕЦЬ заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку.

"Після надходження рішення сесії облради до прокуратури відразу заявимо адміністративний позов до суду. Протестів на це рішення вносити не будемо, це порядок довгий, щоб добитися відновлення порушених прав. Ми відразу заявимо адміністративний позов до суду", - сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Він звернув увагу журналістів на те, що на сьогодні рішення сесії облради з мокрою печаткою до прокуратури ще не передано, і він поки що може говорити лише про проект рішення сесії облради.

"Однозначно заявляю, що це рішення сесії обласної ради суперечить вимогам чинного законодавства і підлягає оскарженню", - наголосив О.БАГАНЕЦЬ.

За його словами, згідно зі статтею 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова, і ухвалювати рішення про статус мови облрада не має законних повноважень.

"Рішення облради не відповідає вимогам Конституції і законів України. Щоб реалізувати своє бажання, політичним силам, які входять до обласної ради, потрібно зробити два кроки - добитися через Верховну Раду України внесення змін до Конституції, а також прийняти новий закон про мови, - вважає О.БАГАНЕЦЬ. При цьому він дорікнув, що проект рішення сесії до її початку йому не надали, через що він не мав нагоди наперед з ним ознайомитися.

Він також зазначив, що "ні Президент, ні генеральний прокурор мені вказівок щодо необхідності опротестовувати рішення сесії про російську мову не давали".

"І мені таких вказівок давати не потрібно, тому що це мій обов`язок згідно із законом", - додав О.БАГАНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня за надання російській мові статусу регіональної в Харкові проголосували депутати Харківської міської ради.

25 і 26 квітня Луганська обласна рада і Севастопольська міськрада, відповідно, ухвалили рішення про надання російській мові статусу регіональної, відповідно, в області і місті.

18 травня сесія Донецької обласної ради ухвалила рішення про надання російській мові на території області статусу регіональної.

Прокурори Луганської, Харківської областей і Севастополя опротестували рішення про визнання російської мови регіональною.