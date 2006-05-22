Луценко каже, що Андрій Ющенко не виглядає на 30 років

До завершення інциденту, який стався увечері 19 травня в Києві з бориспільським міжрайонним прокурором Олександром КУЗОВКІНИМ міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає засоби масової інформації не вбачати в цьому присутність будь-яких високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Поки що я не бачу жодної необхідності говорити про участь високопосадових осіб чи їх родичів у цій справі», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що, на його переконання, особам, які знаходились в автомобілі БМВ, який начебто, за словами О.КУЗОВКІНА, порушив правила дорожнього руху стосовно автомобіля, в якому їхав він, за описами 30-35 та 35-40 років. І тому, на думку міністра, «щодо жодного з них син Президента, до якого прикута сьогодні увага, явно не підходить».

У цьому контексті Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до представників ЗМІ, попросив їх «заспокоїтися, оскільки необхідно «дати час слідству, спокійно розібратись з цією справою, зробити всі необхідні слідчі дії, зокрема, провести експертизу гільзи, яка знайдена на місці пригоди, і опитати ймовірних свідків».

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що потерпілий на момент інциденту перебував «у стані алкогольного сп’яніння» і «він міг сплутати і цифри, і букви» на номерних знаках, які були встановлені на автомобілі БМВ. І тому нагадаймо, саме через це у ЗМІ виникла інформація, що вказаний автомобіль належав начебто до оточення сина Президента України Віктора ЮЩЕНКА - Андрія.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи слід вважати, що О.КУЗОВКІН, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, перебував за кермом автомобіля «Опель», Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Ні, у нього був водій».

Що стосується номерних знаків автомобіля БМВ, то, за словами міністра, встановлено, що ці номери видані власнику автомобіля «Опель-кадет», жителю Дніпропетровської області, 1986 року народження.

Як повідомляв УНІАН, газета “Сегодня” та інтернет-видання “Обком” сьогодні повідомили, що нібито увечері 19 травня в Києві охоронці Андрія ЮЩЕНКА поранили бориспільського міжрайонного прокурора О.КУЗОВКІНА.

Генеральна прокуратура заявила про непричетність сина Президента до інциденту з О.КУЗОВКІНИМ.

Водночас, у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві повідомили, що ввечері 19 травня відносно автомобіля «Опель», в якому їхав О.КУЗОВКІН, здійснив порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW темного кольору, після чого обидва транспортні засоби зупинилися, а їх власники вийшли і стали «з`ясовувати відносини». Потім водій BMW дістав пристрій для стрілянини гумовими кулями і вистрілив у напрямку О.КУЗОВКІНА, поранивши його в праве стегно, і поїхав з місця події.

За інформацією ЦГЗ, за номерами автомобіля, які вказав потерпілий, співробітники МВС стали встановлювати особу того, хто стріляв. В результаті з`ясувалося, що номерні знаки, встановлені на BMW, зареєстровані на зовсім інший автомобіль. При цьому, за свідченням постраждалого, водій BMW - виходець з Кавказу, на вигляд 40-50 років.

Як зазначили в ЦГЗ, ніякого відношення ні до Президента, як повідомляли деякі ЗМІ, ні до інших посадовців, автомобіль БМВ не має.