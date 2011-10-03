Кірєєва цілодобово охороняють чотири грифонівці

Тиждень до винесення вироку у судді Родіона Кірєєва не буде додаткової охорони.

Про це «Сегодня» розповіло джерело в МВС. Нагадаємо, адвокат Тимошенко Микола Сірий заявив, що до винесення вироку суддя перебуватиме під посиленою охороною, щоб обмежити до нього доступ зацікавлених осіб. Джерело заявило, що немає жодних підстав для посилення цієї охорони. Кірєєва з початку процесу над Тимошенко цілодобово охороняють чотири співробітники «Грифону».