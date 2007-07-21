Добкіна призначено керівником Харківського виборчого штабу Партії регіонів

Мера Харкова Михайла ДОБКІНА призначено керівником міського виборчого штабу Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється у заяві Харківського обласного відділення Партії регіонів, розміщеній на веб-сайті парторганізації.

Заява зроблена у зв’язку з тим, що «з 18 липня на окремих харківських телеканалах, що належать А.АВАКОВУ і які підтримуються лідером БЮТ, безцеремонно й цинічно поширюється брехлива інформація стосовно мера м. Харкова Михайла ДОБКІНА про нібито його достроковий відхід у Верховну Раду України й про те, що робота Харківського міського голови негативно впливає на рейтинг Партії регіонів у місті Харкові».

«Як керівництво Харківського обласного відділення Партії регіонів і Харківської міської організації Партії регіонів, так і більш як 80-тисячна партійна організація, обурені тим неконструктивізмом, що поширюють керівники «помаранчевих» сил на території міста Харкова», - йдеться у заяві.

Харківське обласне відділення Партії регіонів повідомляє, що Центральним штабом Партії регіонів Михайло ДОБКІН призначений керівником Харківського міського виборчого штабу на дострокові вибори у ВР.

У обласному осередку партії переконані, що М.ДОБКІН має бездоганний авторитет у керівництва центральних органів Партії регіонів.

Як вважають автори заяви, «сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, в умовах штучно створеної маленькою групою «нездар» політичної кризи в країні, всі свої сили, енергію, знання віддає роботі на благо харків`ян і рідного міста, бореться з проблемами, що дісталися йому у спадщину від колишнього, невмілого керівництва міста, яке привело міське господарство до розвалу, виступає ініціатором прогресивних реформ, спрямованих на розвиток міста. Саме проведена під керівництвом мера Харкова Михайла ДОБКІНА реформа житлово-комунального господарства схвалена керівництвом країни й рекомендована для поширення й впровадження в містах України».