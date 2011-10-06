Глава української Місії при НАТО: Київ піде до ПРО лише разом із Москвою

Україна буде зацікавлена взяти участь в реалізації програми НАТО щодо створення європейської системи протиракетної оборони за умови приєднання до цього проекту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі заявив глава Місії України при НАТО Надзвичайний і повноважний посол Ігор ДОЛГОВ під час зустрічі з українськими журналістами.

За його словами, «вочевидь, для України цей проект викликатиме особливий інтерес, якщо натовська система будуватиметься разом з Росією. Якщо будуватиметься система, яка охоплює частину Європи з обох сторін України, – це наш натуральний, природний інтерес», - сказав він. Адже, зауважив І.ДОЛГОВ, якщо «ця система буде задіяна і якийсь об’єкт буде колись, можливо, знешкоджений над територією України, то куди це все впаде, кому на голову, і що з цим робити?». «Ось такі межі наших підходів», - наголосив глава Місії України при НАТО.

Він також наголосив, на сьогодні переговори чи консультації між Україною і Альянсом на тему ПРО не ведуться. «Адже немає про що говорити», - зауважив посол, зазначивши, що остаточна конфігурація протиракетної оборони НАТО в Європі «не визначена».

Водночас, за його словами, у межах цієї проблематики відбувся обмін інформацією. «Він був спрямований на ознайомлення співробітників Міжнародного секретаріату НАТО, а також країн-членів з можливостями України у цій галузі. А з нашого боку інтерес полягав у тому, щоб отримати інформацію, яку саме систему планує будувати НАТО… Тому в наших спільних інтересах, особливо на пізніших етапах, продовжити цей обмін інформацією», - сказав посол.

При цьому І.ДОЛГОВ назвав приєднання Іспанії до системи ПРО кроком НАТО «уперед».

«Після Польщі, Туреччини, Румунії, Іспанія – ще одна країна, яка взяла на себе відповідальність і безпосередню участь у розбудові європейської системи безпеки», - зазначив І.ДОЛГОВ.

***Створення європейської системи Протиракетної оборони є пріоритетним завданням НАТО. На сьогодні ведуться переговори про залучення до цієї програми російської сторони.

Планується, що система європейської ПРО НАТО почне функціонувати у 2012 році, а повністю розгортання системи має бути закінчене до 2018 року. За заявою представників США, основне завдання системи ПРО - захист від ракетної загрози з боку таких країн, як Іран і Північна Корея, які мають власну ядерну програму.

Росія ж вважає розгортання системи ПРО в Європі загрозою національній безпеці.