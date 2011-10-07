Екс-помічника Луценка просили суду повторити те, що казав на допитах

Колишній помічник екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Валерій МЕЛЬНИК стверджує, що після допитів у Генеральній прокуратурі йому хтось телефонував і просив надати у суді ті ж самі свідчення, які він надавав у ході досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідок заявив сьогодні на допиті у ході засідання Печерського районного суду Києва.

«Мені було два телефонних дзвінки. Мені сказали, що Ви повинні сказати те, що говорили на допитах», - зазначив В.МЕЛЬНИК.

Водночас він зауважив, що не знає, хто саме дзвонив, але телефонували йому саме з того службового номера, з якого раніше йому телефонували з проханням з’явитися на допит.

Також свідок сказав, що він зможе у разі необхідності розпізнати голос особи, яка йому телефонувала.