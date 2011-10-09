Москаль - міліціонерам: зарплата відсутність розуму не компенсує

10:45, 09 жовтня 2011
Політика
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"Якщо мама не дала..."

Депутат від Народної самооборони Геннадій Москаль вважає, що зарплати потрібно підвищувати всім категоріям населення, і не надавати привілею у їх підвищенні певним відомствам.

"Збільшувати потрібно не тільки міліції, збільшувати потрібно всім. Немає привілеїв. Ми одних не можемо поставити по зарплаті вище за всіх в Україні", - заявив Москаль, якого цитує прес-служба партії.

"На всі відомства необхідно збільшити витрати з держбюджету: на вчителів, на лікарів. Хіба хірург має меншу відповідальність, ніж працівник міліції. Не меншу - а одержує значно менше. Тому давайте не говоритимемо - маленька зарплата і ми не хочемо працювати. Залежить не від зарплати, залежить від того, що мама дала. Якщо розум не дала, то ні інститут, ні зарплати його не компенсують", - додав він.

Він відзначив, що служба в МВС є добровільним вибором кожного громадянина України. "Якщо співробітників Могильова зарплата не влаштовує - ніхто нікого не тримає... Якщо мене не влаштовуватиме зарплата у Верховній Раді, я у будь-який час подам панові Литвину заяву і скажу, що я складаю свої повноваження і йду собі в бізнес, тим більше контрабанда декриміналізується, все декриміналізується, можна займатися чим хочеш: красти, приватизовувати, горілку розбавляти, молоко розбавляти", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що для повного фінансування Міністерства внутрішніх справ необхідно 26 мільярдів гривень.

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