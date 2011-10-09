Партія Тимошенко кличе всіх під Печерський суд

Партія "Батьківщина" закликає всіх небайдужих громадян прийти 11 жовтня до Печерського районного суду Києва, де цього дня заплановано оголошення вироку за результатами розгляду справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у заяві «Батьківщини», повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«До 11 жовтня вирішується доля демократії в Україні. Або ми будемо вільними людьми у власній країні, або ЯНУКОВИЧ перетворить Україну на тоталітарне кримінальне гетто», - підкреслюється в заяві.

На переконання її авторів, «країна як ніколи стоїть перед вибором: влада народу чи кримінальний режим».

«11 жовтня вони планують оголосити вирок. Але ЯНУКОВИЧ настільки боїться народу, що може змінити день оголошення вироку. Якщо ми будемо разом – ми переможемо цей тоталітарний кримінальний режим», - наголосили в «Батьківщині».

В партії переконані, що справа Ю.ТИМОШЕНКО – не її особиста проблема. «Режим ЯНУКОВИЧА будує систему, в якій влада має стати цілком незалежною від того, що думають про неї люди. Режим ЯНУКОВИЧА будує систему, в якій для тих, хто не згоден з політикою влади, місце є лише у в’язниці», - йдеться в заяві.

Як підкреслюють в «Батьківщині», найбільше, що зараз треба режиму, – «це мовчазна згода суспільства. На політичні репресії. На збільшення пенсійного віку. На скасування пільг чорнобильцям, афганцям, ветеранам. На зростання тарифів на послуги. На здачу газотранспортної системи. На згортання свободи слова та права на протест».

«Прийдіть 11 жовтня до Печерського суду!», - закликають у партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ прийняв рішення, що суд йде до нарадчої кімнати до 11 жовтня для винесення вироку у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Суддя також постановив, що під час оголошення вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО в залі суду зможуть бути присутні лише журналісти.