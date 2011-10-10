Гендиректора «Борисполя» відсторонили через літак Януковича?

Міністерство інфраструктури відсторонило від виконання обов’язків гендиректора аеропорту "Бориспіль" Антона Волова. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті про розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє Укрправда

Тимчасово виконуючим обов’язки гендиректора призначено Олександра Гречка.

"Строк, на який призначено особу: на весь період проведення службового розслідування інциденту", - зазначається в повідомленні.

Рішення про призначення прийнято Міністерством інфраструктури 6 жовтня 2011 року.

У повідомленні не зазначається, що за інцидент мається на увазі.

Як відомо, у четвер, 6 жовтня, в аеропорту "Бориспіль" під час офіційного візиту президента Віктора Януковича до Греції літак, на якому мав летіти президент, зачепився за трап і залишився пошкодженим.

Президента пересадили на резервний ІЛ-62, виліт затримався на 57 хвилин.