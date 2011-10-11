Нардепи намагаються прорвати кордони «Беркута»

Народні депутати – члени фракції БЮТ-"Батьківщина" та інших опозиційних партій намагаються прорватися на подвір`я Печерського районного суду міста Києва крізь кордон спецпідрозділу "Беркут", який щільно оточив підходи до будівлі суду на Хрещатику.

Про це повідомляє сайт лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

"Учора голова суду підписала резолюцію таку саму, як і журналістам. Але по журналістах немає заборони, а по нас є заборона. Тобто головуючий на суді має зайти до зали суду і розглянути це клопотання і запустити, але щось довго. Не пускаючи нас, вони грубо порушують Конституцію і закони України. Це просто ганебно", - сказав голова фракції БЮТ-"Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

Спочатку народні депутати Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Сергій МІЩЕНКО та Роман ЗАБЗАЛЮК намагалися пройти крізь кордон "Беркуту", демонструючи посвідчення парламентаріїв, але їхні зусилля виявилися марними.

На даний момент журналісти, які не змогли потрапити навіть до двору Печерського суду, та народні депутати продовжують стояти біля арки, яка веде на подвір`я, сподіваючись все ж потрапити до зали суду.

30 вересня головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ постановив при винесенні судового рішення допустити до зали судових засідань окрім учасників процесу лише представників засобів масової інформації для забезпечення можливості проведення аудіо-, відео- та фотофіксації.

У свою чергу, адвокати Микола СІРИЙ і Юрій СУХОВ зробили заяви на дії головуючого через обмеження допуску громадян до зали судових засідань. "Суд обмежив право відкритості розгляду кримінальної справи. Не може бути обмежена кількість присутніх в залі і позбавлено бажаючих бути присутніми при оголошенні вироку. Тому я заперечую проти дій головуючого. Вони порушують не тільки права Юлії ТИМОШЕНКО, але і права всіх громадян України", - додав захисник Олександр ПЛАХОТНЮК.