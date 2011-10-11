Міліція чекає біля Печерського суду терактів, анонсованих СБУ

Присутність великої кількості міліції біля Печерського райсуду Києва, де сьогодні оголошується вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, у столичному главку міліції пояснюють вчорашньою інформацією СБУ про можливі теракти, а також заявками прихильників і противників екс-прем’єра про участь у мітингах великої кількості людей.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві.

За даними ВЗГ, біля входу до Печерського суду у наметовому містечку присутні близько 100 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. На протилежному боці Хрещатика перебувають ще близько 100 її прихильників.

Водночас, у столичному главку зауважили, що участь у двох мітингах по обох боках Хрещатику проводять близько 200 противників Ю.ТИМОШЕНКО – представники «Загальновійськового союзу», очолюваного колишніс народним депутатом від Партії регіонів Олегом КАЛАШНИКОВИМ.

Також у міліції зауважили, що охорону громадського порядку біля суду забезпечують близько тисячі правоохоронців, включаючи резерви.