На український ринок виходить компанія E2Market – прес-брифінг
У четвер, 13 жовтня, о 18.30 в рамках чергового засідання маркетинг-клубу Американської торгової палати у співпраці з маркетинговим агентством «Палс» відбудеться прес-брифінг, присвячений виходу на український ринок компанії E2Market.
E2Market надає унікальні комплексні маркетингові та IT послуги, аналогів яких на сьогоднішній день немає на українському ринку. Інформаційні технології – найбільш ринок, що інтенсивно росте, його можливості для просування бізнесу не обмежені. І зараз як ніколи важливо бути в курсі найостанніших технологічних нововведень і тенденцій і випереджати конкурентів у використанні найсучасніших і просунутих інструментів.
Теми, винесені на засідання маркетинг-клубу:
Як за допомогою Інтернету збільшити обсяги продажів і підвищити впізнаваність бренду?
Як ефективно використовувати аналітичні можливості Інтернету для оптимізації вашого бізнесу?
Як організувати продаж он-лайн без великих капіталовкладень?
Доповідач: Джордж ЛАНГ - засновник і генеральний директор компанії E2Market.
Програма:
18:00 –18:30 – реєстрація ЗМІ.
18:30 –19:00 - прес-брифінг і спілкування з доповідачем.
19:00 – 22:00 – засідання маркетинг-клубу.
Крім дискусії, всі учасники засідання зможуть взяти участь в цілому ряду нетворкінг–заходів і розіграші призів від спонсорів.
Під час заходу всім гостям буде запропоновано пиво від компанії Miller Brands Україна, знаменитий пунш від агентства Pulse, безалкогольні напої від Coca-Cola Beverages Україна і різноманітні закуски від Hyatt Regency Kyiv.
Місце проведення заходу: бальний зал готелю Hyatt Regency Kyiv (вул. Алли Тарасової, 5).
E2Market
04107, Київ
вул. Багговутівська, 17/21
Тел: 044 537-7444
Факс: 044 537-7445
Контактна особа:
Катерина ТАРАСЕНКО
Тел: 050-536-06-71
Email: k.tarasenko@pulse.ua