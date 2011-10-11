На український ринок виходить компанія E2Market – прес-брифінг

У четвер, 13 жовтня, о 18.30 в рамках чергового засідання маркетинг-клубу Американської торгової палати у співпраці з маркетинговим агентством «Палс» відбудеться прес-брифінг, присвячений виходу на український ринок компанії E2Market.

E2Market надає унікальні комплексні маркетингові та IT послуги, аналогів яких на сьогоднішній день немає на українському ринку. Інформаційні технології – найбільш ринок, що інтенсивно росте, його можливості для просування бізнесу не обмежені. І зараз як ніколи важливо бути в курсі найостанніших технологічних нововведень і тенденцій і випереджати конкурентів у використанні найсучасніших і просунутих інструментів.

Теми, винесені на засідання маркетинг-клубу:

Як за допомогою Інтернету збільшити обсяги продажів і підвищити впізнаваність бренду?

Як ефективно використовувати аналітичні можливості Інтернету для оптимізації вашого бізнесу?

Як організувати продаж он-лайн без великих капіталовкладень?

Доповідач: Джордж ЛАНГ - засновник і генеральний директор компанії E2Market.

Програма:

18:00 –18:30 – реєстрація ЗМІ.

18:30 –19:00 - прес-брифінг і спілкування з доповідачем.

19:00 – 22:00 – засідання маркетинг-клубу.

Крім дискусії, всі учасники засідання зможуть взяти участь в цілому ряду нетворкінг–заходів і розіграші призів від спонсорів.

Під час заходу всім гостям буде запропоновано пиво від компанії Miller Brands Україна, знаменитий пунш від агентства Pulse, безалкогольні напої від Coca-Cola Beverages Україна і різноманітні закуски від Hyatt Regency Kyiv.

Місце проведення заходу: бальний зал готелю Hyatt Regency Kyiv (вул. Алли Тарасової, 5).

E2Market

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Факс: 044 537-7445

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