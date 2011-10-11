Прихильники Тимошенко перекрили Хрещатик

Прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, вирок якій зараз оголошується в Печерському районному суді Києва, перекрили рух транспорту на Хрещатику біля суду.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі з обох боків уздовж колони прихильників опозиції вишукувались бійці «Беркуту» та співробітники внутрішніх військ в повному екіпіруванні.

Крім того, проїжджа частина з обох боків біля суду перекрита щільно поставленими міліцейськими автобусами.