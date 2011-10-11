Прихильники Тимошенко перекрили Хрещатик
11:01, 11 жовтня 2011Політика
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Обабіч колони - "Беркут"
Прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, вирок якій зараз оголошується в Печерському районному суді Києва, перекрили рух транспорту на Хрещатику біля суду.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі з обох боків уздовж колони прихильників опозиції вишукувались бійці «Беркуту» та співробітники внутрішніх військ в повному екіпіруванні.
Крім того, проїжджа частина з обох боків біля суду перекрита щільно поставленими міліцейськими автобусами.
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