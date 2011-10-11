«Наша Україна»: Вироком Тимошенко в країні встановлено авторитаризм

Вироком проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, який був винесений 11 жовтня, владний режим на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ остаточно встановив в Україні авторитаризм.

Про це йдеться у заяві «Нашої України», переданій УНІАН прес-службою партії.

«Наша Україна» категорично засуджує протиправний вирок проти Юлії ТИМОШЕНКО і розцінює його як акт політичних репресій режиму проти одного з лідерів опозиції. Сьогодні відбулася розправа не з конкретною особою. Вчинено замах на українську демократію і кожного з нас», - йдеться, зокрема, в документі.

«Судилище проти Ю.ТИМОШЕНКО не має нічого спільного з правосуддям і бажанням встановити істину в обставинах укладання московських газових угод. Процес проти Ю.ТИМОШЕНКО був проведений упереджено, несправедливо, непрофесійно, з явним наміром засудити обвинувачену. Таке вибіркове застосування правосуддя не залишає жодних сумнівів, що рішення суду було продиктоване владою, а сам процес був політично вмотивованим, аби прибрати з політичного поля одного з найсильніших конкурентів нинішнього режиму», - наголошують автори заяви.

Вони також зазначають, що солідарні зі своїми політичними партнерами і представниками європейської і євроатлантичної спільноти, які засуджують протиправні методи, застосовані проти Ю.ТИМОШЕНКО, і вирок проти неї.

«Жодні декоративні фрази влади про незалежність суду не викликають найменшої довіри і є блюзнірськими. Своїм зухвальством влада перейшла межу, за якою особисті політичні порахунки справжніх злочинців у владі зробили заручником усю нашу країну і її європейську перспективу. Більше того, режим, який сам скористався демократичними свободами, зупинив демократичний розвиток України і розвернув назад до авторитаризму, переслідування опозиції і придушення людських прав», - наголошується в документі.

При цьому «Наша Україна» заявляє: «Для цього режиму точку неповернення пройдено. Нинішня влада приготувала собі таку ж долю, яку вона призначила Ю.ТИМОШЕНКО. Жодні авторитарні дії не дадуть владі уникнути відповідальності за свою діяльність».

Також партія висловлює підтримку політичним партнерам з Блоку Юлії Тимошенко та інших опозиційних сил і висловлює свою готовність до спільних дій опору в нових політичних обставинах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років. Відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 млрд. грн.