У МЗС хочуть чіткого сигналу від ЄС щодо перспективи членства

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Україна має отримати чіткий сигнал від Європейського Союзу щодо перспективи майбутнього членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ми маємо отримати чіткий сигнал, що Україна бажаний майбутній член Європейського Союзу, якщо ми досягнемо певних критеріїв», - сказав він.

О.ВОЛОШИН повідомив, що сьогодні в Брюсселі з робочим візитом перебуває міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО. За його словами, головна мета цього візиту полягає у забезпеченні підтримки європейським парламентом угоди про асоціацію. О.ВОЛОШИН нагадав, що на сьогодні переговори щодо укладення цієї угоди перебувають у фінальній стадії, і від Європарламенту залежить ухвалення в середині листопада рекомендацій для Європейської комісії щодо укладення цієї угоди.

Він повідомив, що заплановано виступ К.ГРИЩЕНКА у Комітеті з закордонних справ Європейського парламенту.

«Наша ключова вимога, яка на сьогоднішній день залишається вкрай актуальною, це питання європейської перспективи для України, включення відповідного положення до тексту угоди про асоціацію», - додав він.

Він також зазначив, що Україна по факту є європейської державою, а українці є по факту європейською нацією, і тому в МЗС України вважають, що Україна має абсолютно всі підстави для того, щоб в тексті угоди був чіткий політичний месидж – Україна має шанс при умові виконання певних критеріїв стати членом ЄС.