Автозак із Тимошенко в оточенні «Беркуту» виїхав з двору суду

Автозак із екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО у щільному оточенні бійців «Беркуту» виїхав з двору Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, спецавтомобіль виїхав з основного входу, який веде у двір суду.

Слід зазначити, що на відміну від попередніх разів, автомобіль звернув з Хрещатика на вулицю Богдана Хмельницького, а не на бульвар Шевченка. В той же час прихильники Ю.ТИМОШЕНКО не вдавалися до будь-яких дій, щоб завадити руху автомобіля.

Наразі рух транспортних засобів по Хрещатику перекрито міліцією. Водночас частина бійців спецпідрозділу, які супроводжували автозак, повернулися до будівлі суду, а інша частина вишикувалась вздовж Хрещатика на стороні, де розташована будівля суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років. Відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 млрд. грн.